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В Киеве наказали водителя Ford, который на глазах у полиции нарушил ПДД, видео

07:18, 16 ноября 2024
В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.
В Киеве наказали водителя Ford, который на глазах у полиции нарушил ПДД, видео
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В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиль Ford, который повернул налево с полосы, разрешающей движение только прямо.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители догнали нарушителя, провели с ним профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и составили на него соответствующие административные материалы.

В полиции напомнили водителям, как не нарушать в таком случае:

Водители должны заблаговременно обратить внимание на информативно-указательный знак 5.16 «Направления движения по полосам» и правильно расположить свое транспортное средство на проезжей части для осуществления маневра.

Знак 5.16 показывает количество полос на перекрестке и разрешенные направления движения для транспортных средств по каждому из них.

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Национальная полиция Киев

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