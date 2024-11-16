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Порядок оформления европротокола при ДТП – полиция напомнила ключевые шаги и условия

19:30, 16 ноября 2024
Составить европротокол можно с помощью онлайн-системы, или же на бумажном бланке.
Порядок оформления европротокола при ДТП – полиция напомнила ключевые шаги и условия
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Патрульная полиция Киева напомнила водителям о порядке оформления европротокола при ДТП.

Европротокол – это бумажный или электронный бланк для оформления ДТП водителями самостоятельно, без вызова полиции.

Его можно использовать, если:

- отсутствуют травмированные или погибшие;

- не причинен материальный ущерб третьим лицам;

- участники ДТП имеют действительные полисы обязательного страхования;

- между участниками ДТП достигнуто соглашение по всем обстоятельствам происшествия;

- водители-участники ДТП находятся в трезвом состоянии;

- сумма ущерба после ДТП не превышает 80 000 грн.

Составить европротокол можно с помощью онлайн-системы, или же на бумажном бланке. Цифровой сервис фиксации ДТП проверит на корректность заполненных данных и укажет ошибки. Данные о ДТП сразу будут направлены страховым компаниям обеих сторон и внесены в базу данных МТСБУ.

Оформить электронный европротокол можно по ссылке.

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ДТП автомобиль

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