Порядок оформлення європротоколу при ДТП — поліція нагадала ключові кроки та умови

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.

Патрульна поліція Києва нагадала водіям порядок оформлення європротоколу при ДТП.

Європротокол — це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.

Його можна використовувати, якщо:

- відсутні травмовані чи загиблі;

- не завдано матеріальної шкоди третім особам;

- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо усіх обставин пригоди;

- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

- сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.