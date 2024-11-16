Порядок оформлення європротоколу при ДТП — поліція нагадала ключові кроки та умови

Патрульна поліція Києва нагадала водіям порядок оформлення європротоколу при ДТП.
Європротокол — це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.
Його можна використовувати, якщо:
- відсутні травмовані чи загиблі;
- не завдано матеріальної шкоди третім особам;
- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;
- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо усіх обставин пригоди;
- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;
- сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.
Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.
Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням.
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