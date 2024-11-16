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Порядок оформлення європротоколу при ДТП — поліція нагадала ключові кроки та умови

19:30, 16 листопада 2024
Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку.
Порядок оформлення європротоколу при ДТП — поліція нагадала ключові кроки та умови
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Патрульна поліція Києва нагадала водіям порядок оформлення європротоколу при ДТП.

Європротокол — це паперовий або електронний бланк для оформлення ДТП водіями самостійно, без виклику поліції.

Його можна використовувати, якщо:

- відсутні травмовані чи загиблі;

- не завдано матеріальної шкоди третім особам;

- учасники ДТП мають дійсні поліси обов'язкового страхування;

- між учасниками ДТП досягнуто згоди щодо усіх обставин пригоди;

- водії-учасники ДТП перебувають у тверезому стані;

- сума збитків після ДТП не перевищує 80 000 грн.

Скласти європротокол можна за допомогою онлайн-системи, або ж на паперовому бланку. Цифровий сервіс фіксації ДТП перевірить на коректність заповнених даних та вкаже на помилки. Дані про ДТП відразу будуть надіслані страховим компаніям обох сторін та внесені в базу даних МТСБУ.

Оформити електронний європротокол онлайн можна за посиланням

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ДТП автомобіль

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