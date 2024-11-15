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На Полтавщині у експосадовця Держказначейства виявили необґрунтованих активів на понад $61 млн, фото

14:55, 15 листопада 2024
У експосадовця виявили десятки мільйонів доларів готівкою, дорогоцінні метали в злитках, монети та зброю.
На Полтавщині у експосадовця Держказначейства виявили необґрунтованих активів на понад $61 млн, фото
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Правоохоронці виявили наявність необґрунтованих активів у колишнього начальника відділу Державного казначейства України в Полтавській області. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відповідно до аналізу декларації посадової особи, у квітні 2023 року він, будучи на посаді, отримав у спадщину від матері банківські метали у злитках на суму 3 555 000 грн та майже 6 млн дол та 420 тис грн готівкою. Вже у жовтні 2023 року спадщину він отримує від батька понад 56 млн дол, 208,5 тис. грн та дорогоцінних металів на суму 34 500 000 грн. Хоча, насправді, отримав у спадок від батьків гроші загальною сумою 700 тис. грн.

На підставі зазначених вище доходів посадовцем було сформовано активи у декларації за 2023 рік у вигляді 62 115 000 доларів, що на 60,4 млн доларів більше, ніж зазначена спадщина та дорогоцінних металів у злитках на суму 38 055 000 грн.

«За наявними даними, ці кошти можуть належати його родичу з рф – генералу російських зс, які той отримав від корупційних схем та використовував для фінансування «інвестиційних» проєктів в росії та на тимчасово окупованих території Луганської та Донецької областей, а керівник відділу допоміг йому їх легалізувати в Україні», - заявили у відомстві.

Правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків за в будинках, квартирах, гаражних приміщеннях та транспортних засобах, що перебувають у власності чи користуванні посадової особи та близьких родичів російського генерала. За їх результатами вилучили ювелірні вироби та прикраси, золоті пам’ятні монети, ікони, дорогоцінні годинники різних брендів та нагородні, мисливську та вогнепальну зброю, нагороди рф із незаповненими посвідченнями від імені його родича, гроші тощо.

Зібрані матеріали скеровані до Національного агентства з питань запобігання корупції. Вирішується питання про оголошення начальнику відділу про підозру за ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації), 368-5 (Незаконне збагачення) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.

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Національна поліція НАЗК

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