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Золотые монеты, иконы и оружие — у экс-чиновника Госказначейства обнаружили необоснованные активы на десятки миллионов

14:37, 15 ноября 2024
У бывшего чиновника обнаружили десятки миллионов долларов наличными, драгоценные металлы в слитках, монеты и оружие.
Золотые монеты, иконы и оружие — у экс-чиновника Госказначейства обнаружили необоснованные активы на десятки миллионов
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Правоохранители обнаружили наличие необоснованных активов у бывшего начальника отдела Государственного казначейства Украины в Полтавской области. Об этом сообщила Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Согласно анализу декларации должностного лица, в апреле 2023 года он, будучи в должности, получил в наследство от матери банковские металлы в слитках на сумму 3 555 000 грн и почти 6 млн долл. и 420 тыс грн наличными. Уже в октябре 2023 года наследство получает от отца свыше 56 млн долл., 208,5 тыс. грн и драгоценных металлов на сумму 34 500 000 грн. Хотя на самом деле получил в наследство от родителей деньги общей суммой 700 тыс. грн.

На основании указанных выше доходов должностным лицам были сформированы активы в декларации за 2023 год в размере 62 115 000 долларов, что на 60,4 млн долларов больше, чем указанное наследие и драгоценных металлов в слитках на сумму 38 055 000 грн.

«По имеющимся данным, эти средства могут принадлежать его родственнику из рф – генералу российских вс, которые тот получил от коррупционных схем и использовал для финансирования «инвестиционных» проектов в россии и на временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей, а руководитель отдела помог ему их легализовать в Украине», - заявили в ведомстве.

Правоохранители провели более 30 санкционированных обысков в домах, квартирах, гаражных помещениях и транспортных средствах, находящихся в собственности или пользовании должностного лица и близких родственников российского генерала. По их результатам изъяли ювелирные изделия и украшения, золотые памятные монеты, иконы, драгоценные часы разных брендов и наградные, охотничье и огнестрельное оружие, награды россии с незаполненными удостоверениями от имени его родственника, деньги и т.д.

Собранные материалы направлены в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Решается вопрос об объявлении начальнику отдела о подозрении по ст. 366-2 (Декларирование недостоверной информации), 368-5 (Незаконное обогащение) и ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК Украины.

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Национальная полиция НАПК

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