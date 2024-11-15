В Молдове оштрафовали избирателей за продажу голосов более чем на 300 тысяч евро

В Молдове за последнюю неделю гражданам, которые согласились продать свой голос на выборах, выписали штрафы на общую сумму 1,5 млн леев (примерно 78 тысяч евро). Об этом сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией, передает Newsmaker.
В общем, с момента проведения президентских выборов и референдума 20 октября, молдавские избиратели получили штрафов на 6,15 млн леев (примерно 317 тысяч евро).
В Национальном центре борьбы с коррупцией отмечают, что работа над выявлением таких нарушений продолжается, а протоколы по новым случаям еще рассматриваются.
Продажа голосов во время выборов является серьезным нарушением избирательного законодательства Молдовы, и правительственные органы продолжают борьбу с этим явлением, применяя штрафы в качестве меры пресечения.
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