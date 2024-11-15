У Молдові оштрафували виборців за продаж голосів на понад 300 тисяч євро

За тиждень штрафи за продаж голосів у Молдові досягли 78 тисяч євро.

Джерело фото: NewsMaker

У Молдові за останній тиждень громадянам, які погодилися продати свій голос на виборах, виписали штрафи на загальну суму 1,5 млн леїв (приблизно 78 тисяч євро). Про це повідомив Національний центр боротьби з корупцією, передає Newsmaker.

Загалом, з моменту проведення президентських виборів і референдуму 20 жовтня, молдовські виборці отримали штрафів на 6,15 млн леїв (приблизно 317 тисяч євро).

У Національному центрі боротьби з корупцією наголошують, що робота над виявленням таких порушень триває, а протоколи щодо нових випадків ще розглядаються.

Продаж голосів під час виборів є серйозним порушенням виборчого законодавства Молдови, і урядові органи продовжують боротьбу з цим явищем, застосовуючи штрафи як запобіжний захід.

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