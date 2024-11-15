Директор Днепропетровского НИИ судебных экспертиз Минюста Анастасия Куприянова: оценка уничтоженной недвижимости на оккупированной территории может проводиться дистанционно по предоставленным материалам

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь нанесенный ущерб должен быть должным образом зафиксирован.

Директор Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины Анастасия Куприянова советует не медлить с оценкой ущерба от вооруженной агрессии российской федерации, ведь причиненный ущерб должен быть должным образом зафиксирован. Это один из ключевых этапов в процессе получения возмещения. Что делать в случае повреждения или уничтожения имущества и кто может претендовать на компенсацию читайте в интервью «Судебно-юридической газете».

У людини, яка знаходиться, до прикладу, у Сумській області, внаслідок бойових дій було пошкоджене майно – хата, господарські будівлі. Які подальші дії такої людини? Яка роль в цьому процесі експертів?

Перший етап – це збір доказів руйнування, а саме: акти місцевих органів влади, ДСНС про руйнування майна, в яких детально описано обставини та характер пошкоджень. За можливості додаємо фото і відео об’єктів. Бажано, до і після події. Також можна подати інформацію зі ЗМІ та покази свідків події.

Далі, як один з варіантів, – звертаємось до місцевого відділення поліції із заявою про відкриття кримінального провадження за фактом руйнування чи пошкодження рухомого чи нерухомого майна, разом із зібраними з документальним підтвердженням доказами.

У рамках кримінального провадження слідчий, з метою встановлення вартості відновлення повністю знищеного нерухомого майна, має винести постанову про призначення оціночно-будівельної експертизи, а в разі часткового пошкодження майна - будівельно-технічної експертизи.

На цьому етапі починається робота судових експертів. За наданими матеріалами експерти готують обґрунтований висновок щодо суми нанесених збитків. Щомісяця лише Дніпропетровський науково-дослідний інститут судових експертиз проводить понад сто таких експертиз.

Як бути, якщо не все майно оформлене? Наприклад, у людини є право власності на земельну ділянку, але не оформлений і не внесений до ДРРП будинок і прилеглі господарські будівлі? Чи оцінюється в такому випадку шкода від руйнування будинку чи лише шкода земельній ділянці? Чи має людина у такому разі право на компенсацію?

Якщо зовсім стисло, то претендувати на компенсацію можуть лише власники майна. В окремих випадках – особи, які вклали кошти в майбутнє житло, з документальним підтвердженням, але формально власниками стати не встигли.

Втім, якщо слідчий в постанові про призначення експертизи зазначить, що внаслідок бойових дій було повністю знищено нерухоме майно, а правовстановлюючі документи на будівлі та земельну ділянку відсутні, експерт може розрахувати вартість знищеного нерухомого майна.

Докладно ці питання викладені в Законі №2923-ІХ від 23 лютого 2023 року «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України».

Чому важливо зафіксувати у повній мірі всі завдані збитки? За якою процедурою потім люди можуть розраховувати на компенсації за рахунок держави-агресора?

Процес фіксації збитків, завданих війною, включає в себе збір доказів пошкодженої нерухомості та іншої наявної шкоди та якомога найповнішого опису наслідків, які вони спричинили.

Варто зазначити, що завдана шкода під час війни, повинна бути належним чином зафіксована – це один із ключових етапів у процесі відшкодування, тому до нього слід підійти з повною серйозністю та відповідальністю.

Найзручніший шлях отримання компенсації – адміністративний. Він передбачає подачу заяви через додаток «Дія». Цей сервіс дає змогу подати заявку на компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно дистанційно.

Якщо адміністративний порядок не призвів до бажаного результату або людина не отримала компенсацію, можна звернутися до суду.

Яка практика судів в цьому напрямі?

Станом на теперішній час судова практика з порушеного питання вже є сталою та сформованою на користь громадян України. Позицію судів підтримав Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, який визначив, що в цій категорії справ імунітет РФ не застосовується через порушення РФ норм міжнародного права.

Чи може така людина претендувати у майбутньому на виплати від держави-агресора? Яким чином оцінюється збиток людини і куди заносяться ці дані?

Для стягнення завданих збитків з країни-агресора необхідно розробити спеціальну процедуру, адже на території України наразі не виявлено майна рф, яке може бути продано.

Проте перші кроки для отримання компенсації можна робити вже зараз: це оцінка нанесених збитків, внесення даних в Реєстр чи звернення до суду.

Як експерти взаємодіють з іншими органами влади, зокрема, рятувальниками, поліцією? Хто робить попередню та остаточну оцінку нанесених майну людини збитків? Куди заносять ці дані?

Судові експерти, які є працівниками державних спеціалізованих установ Міністерства юстиції працюють у постійному контакті із правоохоронними органами та судами. Ця взаємодія визначена законодавством.

Всі дані щодо пошкодженого або знищеного майна заносяться до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією рф. Це єдина державна інформаційно-комунікаційна система, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно.

Яка процедура оцінки збитків, якщо майно знаходиться на тимчасово окупованій території? За якими параметрами проводиться оцінка?

Якщо майно знаходиться на тимчасово окупованій території, експертиза може бути виконана без виїзду на об’єкт в межах наданих на дослідження матеріалів. При цьому матеріали повинні містити максимально можливий об’єм даних.

За якими параметрами оцінюється упущена вигода?

При проведенні розрахунків розміру упущеної вигоди від неможливості або перешкод у здійсненні господарської діяльності внаслідок збройної агресії проводиться судова економічна експертиза та застосовується спеціальна Методика, розроблена Міністерством економіки України та Фондом держмайна.

В подальшому постраждалі підприємства можуть подати заяви на компенсацію до міжнародних судів.

Скільки експертів працює у ДніпроНДІСЕ та чи встигають вони реагувати на всі випадки, коли необхідно оцінити пошкоджене чи втрачене майно?

В системі Міністерства юстиції України діє 7 спеціалізованих експертних установ. Одна з них - ДніпроНДІСЕ має 11 експертів з кваліфікацію за спеціальністю «Дослідження об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів» та 7 експертів із спеціальністю «Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд». В середньому один експерт в місяць виконує до 20 експертиз.

Чи обов’язково після оцінки збитків людина повинна звернутися до суду? Чи повинна вона при цьому сплачувати судовий збір і чи прив’язаний від до суми нанесених збитків? Які гарантії, що суд винесе рішення на її користь? Чи сприяє цьому наявність у людини висновку експерта?

Звернення до суду є правом, а не обов’язком. Потерпілій особі при зверненні із цивільним позовом про стягнення коштів за знищене або зруйноване майно внаслідок збройної агресії рф сплачувати судовий збір не потрібно.

Щодо гарантій рішення суду, то як я вже зазначала, станом на сьогодні українські суди ухвалили цілу низку рішень у справах про компенсацію шкоди, завданої російською агресією на користь громадян України, а наявність в матеріалах справи судової експертизи має звісно вагомий вплив на прийняття відповідного рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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