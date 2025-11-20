Женщина обжаловала отказ объявить ее сына-военного умершим: что решил суд

Судебно-медицинская экспертиза не смогла идентифицировать тело, несмотря на его эвакуацию с поля боя.

Жительница Хмельницкого подала в суд заявление с просьбой признать её сына погибшим в Красногоровке Донецкой области во время выполнения им воинского долга по защите Украины. Об этом сообщили в Хмельницком апелляционном суде.

По её словам, служебное расследование установило, что военнослужащий погиб в результате тяжёлого ранения, полученного во время боевого столкновения с врагом. Тело удалось эвакуировать, однако при судебно-медицинском исследовании его не смогли идентифицировать.

На данный момент он считается пропавшим без вести. Заявительница объяснила, что объявление сына умершим необходимо для получения положенных выплат как члену семьи погибшего военнослужащего и для оформления наследства.

Хмельницкий городско-районный суд отказал в удовлетворении заявления. Суд исходил из того, что по закону физическое лицо, которое пропало без вести в связи с военными действиями или вооружённым конфликтом, может быть объявлено умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий.

В отдельных случаях этот срок может быть сокращён, но не менее чем до шести месяцев. Поскольку информация об окончании активных боевых действий в Красногоровке отсутствовала, суд пришёл к выводу, что оснований для объявления военнослужащего умершим пока нет.

Женщина подала апелляционную жалобу с просьбой отменить это решение и удовлетворить её заявление.

Апелляционный суд обратил внимание, что в соответствии с Перечнем территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или которые временно оккупированы российской федерацией, на территории Красногоровки Донецкой области активные боевые действия завершились 11 ноября 2024 года, то есть с тех пор прошло более шести месяцев.

Поэтому апелляционный суд пришёл к выводу, что суд первой инстанции ошибочно установил отсутствие правовых оснований для объявления сына заявительницы умершим.

В итоге апелляционный суд удовлетворил жалобу: отменил решение местного суда и принял новое, которым объявил военнослужащего умершим в Донецкой области во время непосредственного участия в боевых действиях и обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне Украины (дело № 686/24368/25).

