Верховный Суд уточнил, что действия должностного лица после получения неправомерной выгоды правового значения для квалификации не имеют

КУС ВС рассмотрел кассационные жалобы по делу экс-прокурора, осужденного за получение неправомерной выгоды, подтвердив обоснованность выводов апелляционного суда и отсутствие нарушений подследственности и вопросов о допустимости доказательств.

Верховный Суд рассмотрел кассационные жалобы защитника и осуждённого по делу бывшего прокурора, обвинённого в получении неправомерной выгоды. Обжаловывался приговор апелляционной инстанции, которым было отменено оправдательное решение суда первой инстанции и назначено наказание по ч. 3 ст. 368 УК Украины в виде реального лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в правоохранительных органах.

Суть дела

Согласно материалам уголовного производства, на момент событий обвиняемый работал прокурором и осуществлял процессуальное руководство в деле в отношении лица, привлекаемого за незаконное хранение наркотических средств.

В рамках этого производства прокурор предложил заявителю передать ему 5 000 грн в обмен на «содействие» — а именно на инициирование перед судом назначения наказания, не связанного с лишением свободы. 10 сентября 2020 года заявитель передал ему указанную сумму, после чего правоохранительные органы зафиксировали факт получения денег с помощью аудио- и видеоконтроля.

Именно этот эпизод и стал основанием для обвинения в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.

Решения судов

Районный суд в 2022 году оправдал обвиняемого. Суд пришёл к выводу, что собранные доказательства являются недопустимыми, в частности из-за якобы нарушений правил подследственности и процессуальных требований при проведении следственных действий. В связи с этим суд решил, что обвинение не доказано.

В марте 2023 года апелляционный суд оставил оправдательный приговор без изменений.

В январе 2024 года Верховный Суд отменил решение апелляционной инстанции и назначил новое рассмотрение. По результатам повторного рассмотрения апелляционный суд в январе 2025 года отменил оправдательный приговор, признал прокурора виновным в получении неправомерной выгоды и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на три года и конфискацией имущества.

Арест на имущество, наложенный в 2020 году, оставлен в силе для обеспечения исполнения приговора.

Защитник и осуждённый настаивали на отмене приговора, аргументируя тем, что:

досудебное расследование проводило территориально ненадлежащее подразделение ГБР;

протокол неотложного обыска является недопустимым;

ходатайства о проведении процессуальных действий якобы поданы в суд с нарушением территориальной юрисдикции;

апелляционный суд не допросил заявителя повторно;

во время досудебного производства были нарушены права обвиняемого, в частности на участие в заседаниях, обжалование решений следственного судьи и на надлежащее обращение при конвоировании;

обвинительный акт не содержал признака «вымогательства», указанного в сообщении о подозрении;

неизвестно дальнейшее движение производства в отношении заявителя по ст. 309 УК.

Прокуроры просили отклонить кассационные жалобы.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, изучив материалы производства и доводы кассационных жалоб, пришёл к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения. Суд отметил, что изменение формулировки обвинения между сообщением о подозрении и обвинительным актом не является нарушением прав обвиняемого, поскольку квалификация на момент внесения сведений в ЕРДР является предварительной, а следствие имеет право уточнять объём и характер обвинения в соответствии с собранными доказательствами.

Верховный Суд также согласился с выводами апелляционного суда об отсутствии нарушений подследственности: проведение расследования другим территориальным подразделением ГБР не влияет на допустимость доказательств, поскольку весь орган ГБР уполномочен расследовать преступления правоохранителей. Кроме того, стороны имели реальную возможность реализовать процессуальные права, включая подачу жалоб и участие в заседаниях дистанционно.

Суд подчеркнул, что обыск был проведён в служебном кабинете прокурора, а не в жилище, поэтому такой объект не пользуется конституционными гарантиями неприкосновенности частного пространства. Разрешение следственного судьи, предоставленное уже после обыска, подтверждает его законность, а сам протокол является допустимым доказательством.

Верховный Суд отклонил и доводы о необходимости повторного допроса заявителя, поскольку свидетель был допрошен в суде первой инстанции, где защита могла задать все вопросы. Апелляционный суд правомерно использовал его прежние показания, так как они не были единственным доказательством и оценивались в совокупности с материалами аудио- и видеоконтроля, другими доказательствами и данными НСРД.

Верховный Суд также указал, что результат уголовного производства в отношении заявителя по ст. 309 УК не имеет значения для оценки действий прокурора, так как ответственность за получение неправомерной выгоды не зависит от фактического выполнения обещанных действий или исхода другого производства. Другие доводы защиты, включая жалобы на обращение при конвоировании или подачу отдельных ходатайств, не касаются допустимости доказательств и не влияют на законность приговора.

Подводя итог, Верховный Суд согласился с выводом апелляционной инстанции о том, что совокупность доказательств вне разумного сомнения подтверждает факт получения прокурором неправомерной выгоды. Нарушений норм материального или процессуального права суд не установил, поэтому приговор апелляционного суда оставлен в силе, а кассационные жалобы — без удовлетворения.

