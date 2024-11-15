Минобороны расследует стрельбу работника ТЦК под Киевом – видео

Минобороны расследует правомерность действий представителя ТЦК и основания для использования оружия, что было зафиксировано на видео.

Министерство обороны Украины начало проверку информации об инциденте с применением оружия работником территориального центра комплектования в селе Счастливое под Киевом. В сети появилось видео, на котором, вероятно, сотрудник ТЦК стреляет в грузчика на складах.

По сообщению Минобороны, Главная инспекция ведомства изучает правомерность действий представителя ТЦК и основания для использования оружия.

«В случае установления фактов превышения служебных полномочий или выявления признаков уголовного преступления, материалы будут направлены в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и принятия соответствующих решений», - говорится в официальном комментарии ведомства.

Расследование продолжается, все детали будут обнародованы после завершения проверки.

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