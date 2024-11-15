Путін і Шольц 15 листопада планують провести першу за два роки телефонну розмову — Bloomberg

Шольц і путін сьогодні проведуть телефонну розмову.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує 15 листопада провести першу за майже два роки телефонну розмову з російським диктатором путіним. Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

11 листопада Шольц заявляв, що «незабаром» може зателефонувати путіну.

За словами канцлера, що ця розмова вимагає багато контактів. Шольц також підкреслив, що перш ніж телефонувати путіну, необхідно обговорити ситуацію з Україною.

Нагадаємо, востаннє Шольц телефонував російському диктатору у грудні 2022 року.

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