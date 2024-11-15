Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Експертиза щодо встановлення інвалідності буде проводитися експертними командами – Кабмін затвердив зміни

15:47, 15 листопада 2024
Кабмін на виконання рішення РНБО затвердив положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яким передбачив, що МСЕК припиняє роботу з 31 грудня – але закон ще не прийнятий.
Експертиза щодо встановлення інвалідності буде проводитися експертними командами – Кабмін затвердив зміни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабмін на засіданні 15 листопада затвердив на виконання рішення РНБО від 22 жовтня «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів» три підзаконних акта:

  • Положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи
  • Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи
  • Порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії встановлення інвалідності.

Зокрема передбачено, що повноваження, права і обовʼязки медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо проведення медико-соціальної експертизи і Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ припиняються 31 грудня 2024 року.

Слід зазначити, що відповідний закон ще не прийнято, але нормативно-правові акти вже затверджено.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради нещодавно рекомендував до прийняття законопроект Кабміну 12178 щодо реформи МСЕК. Однак він не ухвалений.

Також Кабмін встановив, що до введення в дію Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» з 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності для повнолітніх осіб проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, до складу яких можуть входити лікарі, що мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування, та Центром оцінювання функціонального стану осіб.

При цьому проведення оцінювання повсякденного функціонування особи організовується в кластерних та надкластерних закладах охорони здоровʼя та здійснюється з використанням електронної системи оцінювання повсякденного функціонування особи після початку її функціонування.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України інвалідність

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Судді колишнього Верховного Суду України судяться з Верховним Судом за винагороду, яку вони не отримували, тому що не здійснювали правосуддя

Крапку у питанні виплати винагороди колишнім суддям ВСУ доведеться поставити саме Верховному Суду.

Експертиза щодо встановлення інвалідності буде проводитися експертними командами – Кабмін затвердив зміни

Кабмін на виконання рішення РНБО затвердив положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яким передбачив, що МСЕК припиняє роботу з 31 грудня – але закон ще не прийнятий.

Директорка Дніпропетровського НДІ судових експертиз Мінюсту Анастасія Купріянова: оцінка знищеної нерухомості на окупованій території може проводиться дистанційно за наданими матеріалами

Директорка Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Анастасія Купріянова радить не зволікати із оцінкою збитків від збройної агресії російської федерації, адже нанесена шкода має бути належним чином зафіксована.

Конкурс до Апеляційної палати ВАКС – етап тестування на знання норм права подолали 49 кандидатів з 61

При цьому 8 претендентів на посади суддів Апеляційної палати ВАКС взагалі не з’явилися на тестування.

Кабмін дозволив платити військовим, які беруть участь у Курській операції, додаткову винагороду до 100 тисяч грн

Право на виплату додаткової винагороди також отримали працівники НАБУ і поліцейські, які беруть участь у Курській операції.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики