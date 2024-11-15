Експертиза щодо встановлення інвалідності буде проводитися експертними командами – Кабмін затвердив зміни

Кабмін на виконання рішення РНБО затвердив положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, яким передбачив, що МСЕК припиняє роботу з 31 грудня – але закон ще не прийнятий.

Кабмін на засіданні 15 листопада затвердив на виконання рішення РНБО від 22 жовтня «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів» три підзаконних акта:

Положення про експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи

Порядок проведення оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії направлення на проведення оцінювання повсякденного функціонування особи

Порядок функціонування електронної системи щодо оцінювання повсякденного функціонування особи, критерії встановлення інвалідності.

Зокрема передбачено, що повноваження, права і обовʼязки медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) щодо проведення медико-соціальної експертизи і Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ припиняються 31 грудня 2024 року.

Слід зазначити, що відповідний закон ще не прийнято, але нормативно-правові акти вже затверджено.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради нещодавно рекомендував до прийняття законопроект Кабміну 12178 щодо реформи МСЕК. Однак він не ухвалений.

Також Кабмін встановив, що до введення в дію Закону «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» з 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності для повнолітніх осіб проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, до складу яких можуть входити лікарі, що мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування, та Центром оцінювання функціонального стану осіб.

При цьому проведення оцінювання повсякденного функціонування особи організовується в кластерних та надкластерних закладах охорони здоровʼя та здійснюється з використанням електронної системи оцінювання повсякденного функціонування особи після початку її функціонування.

Автор: Наталя Мамченко

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