Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Кабмін законопроектом про реформу МСЕК пропонує внести зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

07:55, 13 листопада 2024
Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.
Кабмін законопроектом про реформу МСЕК пропонує внести зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки
Джерело фото: Новиниlive
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», профільний комітет Верховної Ради нещодавно рекомендував до прийняття законопроект Кабміну 12178 щодо реформи МСЕК.

Систему медико-соціальної експертизи замінять на «оцінювання повсякденного функціонування особи», а також ліквідують медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) та покладуть виконання їх функцій на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Зокрема вносяться зміни до законів «Про військовий обов’язок і військову службу» та «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», які стосуються заміни поняття висновку МСЕК на висновок експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, який повинен надаватися:

  • щодо встановлення потреби постійного догляду за окремими членами сім’ї військовослужбовця (хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками);
  • одним із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), який є особою з інвалідністю I чи II групи
  • членом сім’ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, з метою встановлення наявності підстави для звільнення військовослужбовця з військової служби.

Також такий висновок буде необхідний для встановлення підстави надання особі відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації згідно з пропонованою редакцією п. 9 ч. 1 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (щодо хворої дружини (чоловіка), дитини та/або своїми батьком чи матір’ю (батька чи матері дружини (чоловіка) та п. 14 ч. 1 ст. 23 цього Закону (щодо членів сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи).

«У той же час, серед визначених у новій ст. 69-1 Основ функцій експертних команд немає такої функції, як встановлення потреби постійного догляду за особою.

Відсутня така опція щодо встановлення необхідності догляду за особою і серед етапів оцінювання повсякденного функціонування особи (нова ст. 69-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я), що є прогалиною у законодавчому регулюванні» - попередило ГНЕУ ВР.

Передбачено, що експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи зобов’язані в 7-денний строк повідомити відповідні районні (міські) ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, яких визнано особами з інвалідністю, та про зміну групи інвалідності.

Новий закон почне діяти з 1 січня 2025 року. МСЕК продовжують здійснювати свої повноваження до утворення експертних команд, але не пізніше, ніж до 31 грудня 2024 року. При цьому Кабміну дається 4 місяці, аби затвердити план створення експертних команд і передачі їм МСЕК відповідних документів та справ. Таким чином, спочатку закон почне діяти, а потім Кабмін почне затверджувати план.

Особи, яким інвалідність встановлена без зазначення строки проведення повторного огляду, проходять оцінювання повсякденного функціонування за власним бажанням чи за рішенням суду.

Для осіб з інвалідністю, повторний огляд яких припав на період впровадження оцінювання повсякденного функціонування, але які не змогли його вчасно пройти, строк інвалідності продовжується до проведення оцінювання повсякденного функціонування, але не більш, як до завершення 6-місячного терміну від дня створення експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування за місцем проживання (перебування) таких осіб.

Документи, видані рішення, прийняті МСЕК в період їх роботи будуть вважатися законними і чинники, якщо інше не встановлено правоохоронними органами чи в судовому порядку.

Оцінювання повсякденного функціонування особи проводиться експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров'я.

За потреби та з урахуванням рекомендацій МОЗ формування додаткових експертних команд здійснюється у додатково визначених обласними, Київською міською військовими адміністраціями закладах охорони здоров'я. 

Максимальні строки проведення оцінювання повсякденного функціонування особи визначаються Кабміном в Порядку проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Порядок проведення оцінювання та його критерії також затверджуються Кабміном.

Склад експертної команди формується з використанням інформаційно-комунікаційної системи у сфері охорони здоровʼя індивідуально для кожного випадку з урахуванням необхідних для проведення оцінювання спеціалізацій лікарів та фахівців з реабілітації.

Входити до експертної команди та проводити оцінювання повсякденного функціонування мають право лікарі та фахівці з реабілітації в сфері охорони здоров'я, які:

  • відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, що встановлюються МОЗ;
  • здійснюють медичну практику або надають реабілітаційну допомогу в сфері охорони здоров'я.

Не мають право входити до експертної команди та проводити оцінювання повсякденного функціонування лікарі та фахівці з реабілітації в сфері охорони здоров'я, які:

  • обіймали посади голів медико-соціальних експертних комісій,
  • відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення,
  • мають судимість за вчинення будь-якого умисного кримінального правопорушення, незалежно від зняття чи погашення такої судимості.

Інформація про лікарів та фахівців з реабілітації, які мають право проводити оцінювання повсякденного функціонування особи  оприлюднюється на офіційному веб -сайті відповідного закладу охорони здоровʼя.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України мобілізація відстрочка МСЕК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ДТП на парковці – як водій зміг довести, що це не він вдарив інший автомобіль

Поліція звинуватила водія в тому, що він зачепив на парковці інший автомобіль, але водій зміг довести свою невинуватість.

Роботодавців зобов’яжуть запровадити у себе служби охорони психічного здоров’я та створять орган для контролю

Крім того, в Україні створять ще один орган – Нацкомісію з психічного здоров’я, який буде фінансуватися, у тому числі, з бюджету.

Трамп призначив очільником Пентагону ветерана та обличчя Fox News Піта Хегсета

«Піт жорсткий, розумний і щиро вірить в Америку перш за все», - сказав про нього Трамп.

Кабмін законопроектом про реформу МСЕК пропонує внести зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Кабмін пропонує на вимогу Бюро економічної безпеки розкривати таємницю страхування

Законопроект Кабміну передбачає розкриття страховиком на письмову вимогу БЕБ інформації, що становить таємницю страхування у разі початку кримінального провадження стосовно фізичної особи або посадових осіб юридичної особи.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Кожем'якін
    Андрій Кожем'якін
    голова Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту
  • Ольга Талалай
    Ольга Талалай
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Тетяна Малашенкова
    Тетяна Малашенкова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді