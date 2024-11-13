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На Тернопільщині обвалилася скеля з водоспадом «Дівочі сльози»

07:54, 13 листопада 2024
У Дністровському каньйоні обвал скелі знищив частину водоспаду «Дівочі сльози».
На Тернопільщині обвалилася скеля з водоспадом «Дівочі сльози»
Джерело фото: НПП «Дністровський каньйон»
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У лісовому урочищі «Нирків» поблизу села Устечко, Тернопільська область, обвалилася травертинова скеля з відомим водоспадом «Дівочі сльози». Скеля, що знаходиться в межах національного природного парку «Дністровський каньйон», обрушилася на початку листопада. Про це пише НПП «Дністровський каньйон».

Обвал стався через природний процес: утворився карниз на скелі, що виступав на 5 метрів уперед і важив понад 200 тонн. З наростанням маси карнизу, збільшувався тиск, що зрештою призвело до обвалу об'ємом близько 100 кубічних метрів. Скеля скотилася з висоти 80 метрів до річки Джурин, розколовшись на шість великих і безліч дрібних уламків.

Після обвалу залишився навіс, з якого тепер спадає водоспад. Цей природний катаклізм знищив рослинність, зокрема рідкісні види рослин, і повалив дерева. Однак, фахівці впевнені, що через рік-два волога скеля покриється мохом, і водоспад «Дівочі сльози» знову стане популярною туристичною привабливістю.

Джерело фото: НПП «Дністровський каньйон»

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Тернопіль

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