На які послуги надається субсидія — список

Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, на які послуги надається субсидія.
Так, відповідно до пункту 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, житлова субсидія надається на такі послуги:
- управління багатоквартирним будинком;
- постачання та розподілу природного газу;
- постачання та розподілу електричної енергії,
- постачання теплової енергії;
- постачання гарячої води;
- централізоване водопостачання;
- централізоване водовідведення; поводження з побутовими відходами;
- витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;
- витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.