На які послуги надається субсидія — список

Житлова субсидія надається на низку послуг.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, на які послуги надається субсидія.

Так, відповідно до пункту 1 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, житлова субсидія надається на такі послуги:

- управління багатоквартирним будинком;

- постачання та розподілу природного газу;

- постачання та розподілу електричної енергії,

- постачання теплової енергії;

- постачання гарячої води;

- централізоване водопостачання;

- централізоване водовідведення; поводження з побутовими відходами;

- витрати на оплату абонентського обслуговування за комунальними послугами;

- витрати на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (за умови використання в житловому приміщенні пічного опалення).

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