На какие услуги предоставляется субсидия — список

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, на какие услуги предоставляется субсидия.
Так, согласно пункту 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, жилищная субсидия предоставляется на следующие услуги:
- управление многоквартирным зданием;
- снабжение и распределение природного газа;
- снабжение и распределение электрической энергии,
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей водой;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).
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