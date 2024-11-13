На какие услуги предоставляется субсидия — список

Жилищная субсидия предоставляется на ряд услуг.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, на какие услуги предоставляется субсидия.

Так, согласно пункту 1 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, жилищная субсидия предоставляется на следующие услуги:

- управление многоквартирным зданием;

- снабжение и распределение природного газа;

- снабжение и распределение электрической энергии,

- снабжение тепловой энергии;

- снабжение горячей водой;

- централизованное водоснабжение;

- централизованный водоотвод;

- расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

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