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В Минобороны объяснили, как военные могут сменить место службы через приложение Армия+

08:12, 13 ноября 2024
Перевод возможен не чаще раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.
В Минобороны объяснили, как военные могут сменить место службы через приложение Армия+
Источник фото: Рустем Умеров
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Как писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября вводится новый порядок перевода военнослужащих. Правительство приняло постановление, вводящее механизм переводов для воинов по их инициативе между воинскими частями Вооруженных Сил Украины.

По словам Министра обороны Рустема Умерова, постановление упрощает подачу рапортов на смену места службы через приложение «Армия+».

«Вместо долгих согласований теперь нужна только копия военного билета (или удостоверения офицера) и рекомендательное письмо от новой бригады. Для рядового и сержантского состава разрешение от действующего командира больше не нужно.

Кадровый центр ВСУ разрабатывает документы по четко определенной процедуре в течение 72 часов.

При отсутствии оснований для отказа военнослужащий получает уведомление о результате рассмотрения в приложении Армия+. А в случае негативного решения – сообщение о причинах отказа», - объяснил Умеров.

Кроме того, предусмотрена защита прав военных: необоснованные отказы будут пересматриваться Министерством обороны.

В Минобороны отмечают, что перевод возможен не чаще раза в год и после 6 месяцев службы в текущем подразделении.

Функция будет доступна в приложении с 15 ноября.

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военные армия Минобороны Рустем Умеров Армия+

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