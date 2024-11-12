Володимир Зеленський повідомив, що з 15 листопада переведення в ЗСУ будуть працювати через застосунок Армія+

Кабмін ухвалив постанову про розблокування переведень в ЗСУ – їх можна буде здійснити через застосунок Армія+.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 15 листопада вводиться новий порядок переведення військовослужбовців.

«Переведення воїнів в армії мають бути розблоковані.

Щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів» - вказав він.

Переведення працюватимуть через застосунок «Армія+».

«72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через «Армію+». У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення.

Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада.

Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій» - підкреслив Зеленський.

Він підкреслив, що питання переведення ініціювали громадські організації.

Автор: Наталя Мамченко

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