Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября вводится новый порядок перевода военнослужащих.
«Переводы воинов в армии должны быть разблокированы.
Только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов», - указал он.
Переводы будут работать через приложение «Армия+».
«72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через «Армию+». В случае отказа должны быть указаны ясные причины. В случае согласования – понятное решение.
Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.
Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой – представителями общественных организаций», - подчеркнул Зеленский.
Он подчеркнул, что вопрос перевода инициировали общественные организации.
Автор: Наталя Мамченко
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