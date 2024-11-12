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Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+

16:01, 12 ноября 2024
Кабмин принял постановление о разблокировании переводов в ВСУ – их можно будет осуществить через приложение Армия+.
Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+
Фото: ОП
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Президент Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября вводится новый порядок перевода военнослужащих.

«Переводы воинов в армии должны быть разблокированы.

Только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов», - указал он.

Переводы будут работать через приложение «Армия+».

«72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через «Армию+». В случае отказа должны быть указаны ясные причины. В случае согласования – понятное решение.

Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта – 15 ноября.

Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой – представителями общественных организаций», - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что вопрос перевода инициировали общественные организации.

Автор: Наталя Мамченко

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ВСУ Кабинет Министров Украины Владимир Зеленский Армия+

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Владимир Зеленский сообщил, что с 15 ноября переводы в ВСУ будут работать через приложение Армия+

Кабмин принял постановление о разблокировании переводов в ВСУ – их можно будет осуществить через приложение Армия+.

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