В Киевской области будут судить мужчину, который незаконно завладел земельным участком

Сумма ущерба составляет более 4 миллионов гривен.

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В Киевской области в суд направлен обвинительный акт в отношении мужчины по факту мошенничества в особо крупных размерах, а также использование поддельных документов. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, в период 2021-2023 годов обвиняемый с целью мошеннического завладения земельным участком в одном из ОТГ Бориспольского района на основании поддельных документов зарегистрировал за собой право собственности на него.

В дальнейшем незаконно отчуждал земельный участок третьему лицу.

Сумма ущерба составляет более 4 миллионов гривен.

На земельный участок наложен арест с запретом совершать действия по владению, пользованию и распоряжению им.

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