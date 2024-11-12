На Київщині судитимуть чоловіка, який незаконно заволодів земельною ділянкою

Сума збитків складає понад 4 мільйони гривень.

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На Київщині до суду скеровано обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом шахрайства в особливо великих розмірах, а також використання підроблених документів. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

За даними слідства, у період 2021-2023 років обвинувачений, з метою шахрайського заволодіння земельною ділянкою в одній із ОТГ Бориспільського району, на підставі підроблених документів зареєстрував за собою право власності на неї.

У подальшому, незаконно відчужив земельну ділянку третій особі.

Сума збитків складає понад 4 мільйони гривень.

На земельну ділянку накладено арешт із забороною вчиняти дії щодо володіння, користування та розпорядження нею.

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