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У Міноборони пояснили, як військові можуть змінити місце служби через застосунок Армія+

08:12, 13 листопада 2024
Переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.
У Міноборони пояснили, як військові можуть змінити місце служби через застосунок Армія+
Джерело фото: Рустем Умєров
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Як писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський повідомив, що з 15 листопада вводиться новий порядок переведення військовослужбовців. Уряд ухвалив постанову, яка запроваджує механізм переведень для воїнів за їхньою ініціативою між військовими частинами Збройних Сил України.

За словами Міністра оборони Рустема Умєрова, постанова спрощує подачу рапортів на зміну місця служби через застосунок «Армія+».

«Замість довгих погоджень тепер потрібні лише копія військового квитка (або посвідчення офіцера) та рекомендаційний лист від нової бригади. Для рядового та сержантського складу дозвіл від діючого командира більше не потрібен.

Кадровий центр ЗСУ опрацьовує документи за чітко визначеною процедурою протягом 72 годин.

За відсутності підстав для відмови військовослужбовець отримує сповіщення про результат розгляду у застосунку Армія+. А в разі негативного рішення — повідомлення про причини відмови», - пояснив Умєров.

Окрім того, передбачений захист прав військових: необґрунтовані відмови будуть переглядатися Міністерством оборони.

У Міноборони зауважують, що переведення можливе не частіше, ніж раз на рік, і після 6 місяців служби у поточному підрозділі.

Функція буде доступна у застосунку з 15 листопада.

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військові армія Міноборони Рустем Умєров Армія+

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