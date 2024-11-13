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На Тернопольщине обвалилась скала с водопадом «Девичьи слезы»

07:54, 13 ноября 2024
В Днестровском каньоне обвал скалы уничтожил часть водопада «Девичьи слезы».
На Тернопольщине обвалилась скала с водопадом «Девичьи слезы»
Источник фото: НПП «Днестровский каньон»
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В лесном урочище «Нырков» вблизи села Устечко, Тернопольская область, обвалилась травертиновая скала с известным водопадом «Девичьи слезы». Скала, находящаяся в пределах национального природного парка «Днестровский каньон», обрушилась в начале ноября. Об этом пишет НПП «Днестровский каньон».

Обвал произошел из-за естественного процесса: образовался карниз на скале, выступавший на 5 метров вперед и весивший более 200 тонн. С нарастанием массы карниза, увеличивалось давление, что в итоге привело к обвалу объемом около 100 кубических метров. Скала скатилась с высоты 80 метров к реке Джурин, расколовшись на шесть крупных и множество мелких обломков.

После обвала остался навес, с которого теперь спадает водопад. Этот природный катаклизм уничтожил растительность, в частности редкие виды растений, и повалил деревья. Однако, специалисты уверены, что через год-два влажная скала покроется мхом, и водопад «Девичьи слезы» снова станет популярной туристической достопримечательностью.

Источник фото: НПП «Днестровский каньон»

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Тернополь

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