Кабмин законопроектом о реформе МСЭК предлагает внести изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», профильный комитет Верховной Рады недавно рекомендовал к принятию законопроект Кабмина 12178 по реформе МСЭК.

Систему медико-социальной экспертизы заменят «оценкой повседневного функционирования лица», а также ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и возложат выполнение их функций на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения.

В частности, вносятся изменения в законы «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации», касающиеся замены понятия заключения МСЭК на заключение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица, которое должно предоставляться:

об установлении необходимости постоянного ухода за отдельными членами семьи военнослужащего (больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями);

одним из своих родителей или родителей жены (супруга), который является лицом с инвалидностью I или II группы

членом семьи второй степени родства, являющейся лицом с инвалидностью I или II группы, с целью установления наличия основания для увольнения военнослужащего с военной службы.

Также такой вывод будет необходим для установления основания предоставления лицу отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации согласно предложенной редакции п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» (относительно больной жены (супруга), ребенка и/или своим отцом или матерью (отца или матери супруги (супруга) и п. 14 ч. 1 ст. 23 настоящего Закона (по членам семьи второй ступени родства лица с инвалидностью I или II группы).

«В то же время среди определенных в новой ст. 69-1 Основ функций экспертных команд нет такой функции, как установление потребности постоянного ухода за лицом.

Отсутствует такая опция по установлению необходимости ухода за лицом и среди этапов оценивания повседневного функционирования лица (новая ст. 69-1 Основ законодательства Украины о здравоохранении), что является пробелом в законодательном регулировании» - предупредило ГНЭУ ВР.

Предусмотрено, что экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица обязаны в 7-дневный срок сообщить соответствующие районные (городские) ТЦК о призывниках, военнообязанных и резервистах, признанных лицами с инвалидностью, и об изменении группы инвалидности.

Новый закон вступит в силу с 1 января 2025 года. МСЭК продолжают осуществлять свои полномочия до образования экспертных команд, но не позднее 31 декабря 2024 года. При этом Кабмину дается четыре месяца, чтобы утвердить план создания экспертных команд и передачи им МСЭК соответствующих документов и дел. Таким образом, сначала закон начнет действовать, затем Кабмин начнет утверждать план.

Лица, которым инвалидность установлена ​​без указания срока проведения повторного осмотра, проходят оценку повседневного функционирования по собственному желанию или по решению суда.

Для лиц с инвалидностью, повторный осмотр которых пришелся на период внедрения оценки повседневного функционирования, но которые не смогли его вовремя пройти, срок инвалидности продлевается до проведения оценки повседневного функционирования, но не более чем до истечения 6-месячного срока со дня создания экспертных команд оценка повседневного функционирования по месту жительства (пребывания) таких лиц.

Документы, изданные решения, принятые МСЭК в период их работы, будут считаться законными и факторы, если иное не установлено правоохранительными органами или в судебном порядке.

Оценка повседневного функционирования лица проводится экспертными командами по оценке повседневного функционирования лица, формируемых в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.

При необходимости и с учетом рекомендаций Минздрава формирование дополнительных экспертных команд осуществляется в дополнительно определенных областными, Киевской городской военными администрациями учреждениях здравоохранения.

Максимальные сроки проведения оценки повседневного функционирования лица определяются Кабмином в Порядке проведения оценки повседневного функционирования личности. Порядок проведения оценки и его критерии также утверждаются Кабмином.

Состав экспертной команды формируется с использованием информационно-коммуникационной системы в сфере здравоохранения индивидуально для каждого случая с учетом необходимых для оценки специализаций врачей и специалистов по реабилитации.

Входить в экспертную команду и проводить оценку повседневного функционирования имеют право врачи и специалисты по реабилитации в сфере здравоохранения, которые:

отвечают единым квалификационным требованиям, устанавливаемым Минздравом;

осуществляют медицинскую практику или оказывают реабилитационную помощь в сфере здравоохранения.

Не имеют права входить в экспертную команду и п проводить оценки повседневного функционирования врачи и специалисты по реабилитации в сфере здравоохранения, которые:

занимали должности председателей медико-социальных экспертных комиссий,

сведения о которых внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения,

имеют судимость за совершение любого умышленного уголовного преступления, независимо от снятия или погашения такой судимости.

Информация о врачах и специалистах по реабилитации, имеющих право проводить оценку повседневного функционирования личности, обнародуется на официальном веб-сайте соответствующего учреждения здравоохранения.

Автор: Наталя Мамченко

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