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Автоматичного позбавлення водійських прав за неявку до ТЦК не буде — Міноборони

16:07, 15 листопада 2024
Позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть, це можливо лише за рішенням суду.
Автоматичного позбавлення водійських прав за неявку до ТЦК не буде — Міноборони
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У Міністерстві оборони України спростували інформацію про те, що за неявку за повісткою до ТЦК громадян автоматично позбавлятимуть водійських прав.

Відомство уточнює, що на практиці позбавити посвідчення водія через таку неявку не можуть. 

Водночас там зауважили, що законом передбачене тимчасове обмеження права керування авто щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку. І це можливо лише за рішенням суду.

Для цього:

Територіальний центр комплектування має звернутися до суду з позовною заявою, якщо громадянин ігнорує вимоги щодо виконання військового обов’язку.

Процедура подачі позову має включати детальний опис вимог, що повинні бути виконані, та документальне підтвердження ухилення від обов’язків громадянином.

Після розгляду позовної заяви суд приймає рішення щодо тимчасового обмеження права керування транспортом винятково за умови підтвердження факту ухилення та невиконання громадянином військового обовʼязку.

«Таким чином, рішення про тимчасове обмеження водійських прав ухвалюється тільки після розгляду справи у суді та за підтвердження порушення вимог щодо виконання військового обов’язку», – резюмували в Міноборони.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Кабміні пришвидшують процедури для початку накладення на ухилянтів обмеження у праві керування авто.

Крім того, щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією.

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