Чи враховується час служби в армії під час мобілізації в трудовий стаж для відпустки

Час військової служби не зараховується до стажу для відпустки – роз'яснює Державна служба з питань праці.

Фото: pinterest

Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз'яснило, чи зараховується час, коли працівник перебуває на військовій службі під час мобілізації, до стажу для отримання щорічної відпустки.

За інформацією відомства, працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, зберігають місце роботи і посаду на період служби, проте середній заробіток за ними не зберігається. Водночас, цей період не зараховується до загального трудового стажу, що дає право на щорічну відпустку.

Такі роз'яснення стосуються працівників, які проходять службу за різними видами призову, включаючи мобілізацію, службу за контрактом або укладення нового контракту на проходження військової служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.