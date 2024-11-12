Страховые выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности – Шмыгаль анонсировал дополнительную к МСЭК реформу

Для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство будет компенсировать разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу – Денис Шмыгаль

Источник фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль 12 ноября анонсировал ликвидацию старой бюрократической системы МСЭК и замену ее на «новый действенный механизм, ориентированный на человека и на его нужды».

Так, кроме внесения в парламент законопроекта 12178 о реформе МСЭК, устанавливающего алгоритм оценивания повседневного функционирования человека, Кабмин 12 ноября также одобрил два законопроекта.

«Два законопроекта, регламентирующих социальные услуги и страховые выплаты. Выплаты будут зависеть от оценки состояния трудоспособности. Их размер для людей с полной стойкой потерей трудоспособности по сравнению с нынешним существенно возрастет.

А для людей с частичной стойкой потерей трудоспособности государство компенсирует разницу в зарплате, которую лицо имело до страхового случая и по возвращении на работу», - отметил премьер.

Также предложенные изменения увеличивают продолжительность оплачиваемого лечения и реабилитации с 4 месяцев до 1,5 лет и защищают человека от увольнения на весь период лечения.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук сообщила, что продолжается демонтаж старой системы МСЭК и комитет одобрил соответствующий законопроект 12178.

Автор: Наталя Мамченко

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