Страхові виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності – Шмигаль анонсував додаткову до МСЕК реформу

Для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава буде компенсувати різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу – Денис Шмигаль.

Джерело фото: kmu.gov.ua

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль 12 листопада анонсував ліквідацію старої бюрократичної системи МСЕК і заміну її на «новий дієвий механізм, що орієнтований на людину та на її потреби».

Так, крім внесення до парламенту законопроекту 12178 про реформу МСЕК, який встановлює алгоритм оцінювання повсякденного функціонування людини, Кабмін 12 листопада також схвалив два законопроекти.

«Два законопроекти, що регламентують соціальні послуги та страхові виплати. Виплати будуть залежати від оцінки стану працездатності. Їхній розмір для людей з повною стійкою втратою працездатності, порівняно з теперішнім, суттєво зросте.

А для людей із частковою стійкою втратою працездатності держава компенсує різницю в зарплаті, яку особа мала до страхового випадку і після повернення на роботу» - зазначив прем’єр.

Також запропоновані зміни збільшують тривалість оплачуваного лікування та реабілітації з 4 місяців до 1,5 року і захищають людину від звільнення на весь період лікування.

Нагадаємо, заступник Керівника Офісу Президента Ірина Верещук повідомила, що триває демонтаж старої системи МСЕК і комітет схвалив відповідний законопроект 12178.

Автор: Наталя Мамченко

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