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Польща не буде збивати російські ракети та дрони над Україною — глава Генштабу Кукула

16:38, 12 листопада 2024
У Польщі висловилися щодо можливості збиття ракет та дронів над Україною.
Польща не буде збивати російські ракети та дрони над Україною — глава Генштабу Кукула
Фото: PAP
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Начальник Генерального штабу Збройних сил Польщі Веслав Кукула заявив, що країна не буде збивати російські ракети та безпілотники у небі над Україною. Про це він сказав в інтерв'ю Rzeczpospolita.

«Наша позиція і позиція союзників чітка. Ми не будемо цього робити. Сьогодні наша відповідальність за захист неба союзників визначається нашими кордонами», — сказав Кукула.

Також він додав, що Польща перебуває «під загрозою» війни.

«Це реальна загроза. Для мене найважливіше питання інше. Чи зможемо ми в довгостроковій перспективі побудувати стійкість системи держави та здатність Збройних Сил усунути цю загрозу і коли?», — сказав він, додавши, що те, чи почнеться війна залежить від самих поляків, оскільки росіяни ризикуватимуть, якщо атакують країну, яка добре підготовлена ​​до захисту і чиє суспільство дасть відсіч.

«Агресія завжди харчується слабкостями», — заявив Кукула.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що країна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташоване газосховище, або ж передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але ні того, ні іншого не відбулося. Про це Глава держави сказав на пресконференції на Закарпатті.

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Польща Україна

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