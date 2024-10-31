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«Там у нас газосховище»: Україна просила Польщу захистити Стрий від російських ракет – Зеленський

12:37, 31 жовтня 2024
Володимир Зеленський заявив, що Україна просила Польщу захистити місто Стрий, але безуспішно.
«Там у нас газосховище»: Україна просила Польщу захистити Стрий від російських ракет – Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що країна просила Польщу захистити місто Стрий у Львівській області, де розташоване газосховище, або ж передати Києву старі винищувачі МіГ-29. Але ні того, ні іншого не відбулося. Про це Глава держави сказав на пресконференції на Закарпатті.

«З Польщею у нас добросусідські відносини. Є різні виклики, ми постійно просили їх збивати ракети, які йдуть у напрямку Польщі. Там у нас Стрий, газосховище, країна від цього газопостачання залежить, життя наше», – пояснив Глава держави.

Із таким проханням Україна звернулася до Польщі, оскільки не має достатньої кількості систем, щоб захистити газосховище самостійно.

«Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає», – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що після цього домовився з колишнім генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, що Польща отримає поліцейську місію. «Це літаки НАТО. Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що в них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів», – пояснив український лідер.

Утім, Польща літаки так і не надала.

«Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так. Чи об'єдналися навколо Польщі інші країни і сказали, так ми сусіди, ми будемо збивати і літаками, і ППО? Ні. Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили, так передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати», – сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський

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