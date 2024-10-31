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АРМА шукає управителя та оцінювача елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка

20:20, 31 жовтня 2024
На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в управління агентства передано значний перелік елітної нерухомості.
АРМА шукає управителя та оцінювача елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка
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Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів оголошує конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича – Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

Як йдеться у повідомленні АРМА, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в управління агентства передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

  • Три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м.
  • Житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві.
  • Розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського району.
  • 6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці.
  • 15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

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суд рішення суду Печерський райсуд Києва АРМА нерухомість

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