АРМА шукає управителя та оцінювача елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів оголошує конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича – Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.
Як йдеться у повідомленні АРМА, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в управління агентства передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.