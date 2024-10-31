АРМА шукає управителя та оцінювача елітної нерухомості ексочільника МВС Захарченка

На підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в управління агентства передано значний перелік елітної нерухомості.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів оголошує конкурси з відбору управителя та оцінювача на арештоване майно колишнього міністра внутрішніх справ часів Януковича – Віталія Захарченка. Серед активів: елітні маєтки, земельні ділянки, квартири в центрі Києва та паркомісця.

Як йдеться у повідомленні АРМА, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в управління агентства передано значний перелік елітної нерухомості, зокрема:

Три квартири преміум-класу в центрі Києва загальною площею понад 600 кв.м.

Житловий будинок площею 647 кв.м. по вул. Добровольчих батальйонів у м. Києві.

Розкішний маєток площею майже 1300 кв.м. у с. Романків Обухівського району.

6 машиномісць у престижних житлових комплексах столиці.

15 земельних ділянок загальною площею понад 5 гектарів у Печерському районі Києва та Обухівському районі Київської області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.