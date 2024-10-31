АРМА ищет управляющего и оценщика элитной недвижимости экс-главы МВД Захарченка

На основании определений следственного судьи Печерского районного суда города Киева в управление агентства передан значительный перечень элитной недвижимости.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявляет конкурсы по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен Януковича – Виталия Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.

Как говорится в сообщении АРМА, на основании определений следственного судьи Печерского районного суда города Киева в управление агентства передан значительный перечень элитной недвижимости, в частности:

Три квартиры премиум-класса в центре Киева общей площадью более 600 кв. м.

Жилой дом площадью 647 кв. по ул. Добровольческих батальонов в г. Киеве.

Роскошное поместье площадью около 1300 кв.м. в с. Романков Обуховского района.

6 машиномест в престижных жилых комплексах столицы.

15 земельных участков общей площадью более 5 гектаров в Печерском районе Киева и Обуховском районе Киевской области.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.