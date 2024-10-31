АРМА ищет управляющего и оценщика элитной недвижимости экс-главы МВД Захарченка

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявляет конкурсы по отбору управляющего и оценщика на арестованное имущество бывшего министра внутренних дел времен Януковича – Виталия Захарченко. Среди активов элитные поместья, земельные участки, квартиры в центре Киева и паркоместа.
Как говорится в сообщении АРМА, на основании определений следственного судьи Печерского районного суда города Киева в управление агентства передан значительный перечень элитной недвижимости, в частности:
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