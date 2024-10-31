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«Там у нас газохранилище»: Украина просила Польшу защитить Стрый от российских ракет – Зеленский

12:37, 31 октября 2024
Владимир Зеленский заявил, что Украина просила Польшу защитить город Стрый, но безуспешно.
«Там у нас газохранилище»: Украина просила Польшу защитить Стрый от российских ракет – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна просила Польшу защитить город Стрый во Львовской области, где расположено газохранилище, или передать Киеву старые истребители МиГ-29. Но ни того, ни другого не произошло. Об этом Глава государства сказал на пресс-конференции на Закарпатье.

«С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, идущие в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилище, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша», – объяснил Глава государства.

С такой просьбой Украина обратилась в Польшу, поскольку у него нет достаточного количества систем, чтобы защитить газохранилище самостоятельно.

«Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО поддержит их», – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что после этого договорился с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию. «Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию как у наших балтийских друзей», – пояснил украинский лидер.

Впрочем, Польша самолеты так и не предоставила.

«Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, так мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГамы не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать», – сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский

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