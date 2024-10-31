«Там у нас газохранилище»: Украина просила Польшу защитить Стрый от российских ракет – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина просила Польшу защитить город Стрый, но безуспешно.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна просила Польшу защитить город Стрый во Львовской области, где расположено газохранилище, или передать Киеву старые истребители МиГ-29. Но ни того, ни другого не произошло. Об этом Глава государства сказал на пресс-конференции на Закарпатье.

«С Польшей у нас добрососедские отношения. Есть разные вызовы, мы постоянно просили их сбивать ракеты, идущие в направлении Польши. Там у нас Стрый, газохранилище, страна от этого газоснабжения зависит, жизнь наша», – объяснил Глава государства.

С такой просьбой Украина обратилась в Польшу, поскольку у него нет достаточного количества систем, чтобы защитить газохранилище самостоятельно.

«Что поляки? Сбивают? Нет. Поляки сказали, что готовы сбивать, если в этом решении не будут одни, если НАТО поддержит их», – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что после этого договорился с бывшим генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что Польша получит полицейскую миссию. «Это самолеты НАТО. Мы очень хотели получить МиГи от Польши, но они нам не могли передать, потому что у них не хватало своих. Поэтому мы договорились с НАТО, что они им выделят полицейскую миссию как у наших балтийских друзей», – пояснил украинский лидер.

Впрочем, Польша самолеты так и не предоставила.

«Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да. Объединились ли вокруг Польши другие страны и сказали, так мы соседи, мы будем сбивать и самолетами, и ПВО? Нет. Когда они решили МиГамы не сбивать эти ракеты, мы попросили, так передайте нам МиГи, они будут у нас стоять где-то на Западной Украине и будут сбивать», – сказал Зеленский.

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