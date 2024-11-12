Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны над Украиной — глава Генштаба Кукула

В Польше высказались о возможности сбивания ракет и дронов над Украиной.

Фото: PAP

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что страна не будет сбивать российские ракеты и беспилотники на небе над Украиной. Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

«Наша позиция и позиция союзников четкая. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба союзников определяется нашими границами», – сказал Кукула.

Также он добавил, что Польша находится «под угрозой войны».

«Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность Вооруженных Сил устранить эту угрозу и когда?», — сказал он, добавив, что то, начнется ли война зависит от самих поляков, поскольку россияне будут рисковать, если атакуют хорошо подготовленную страну и чье общество даст отпор.

«Агрессия всегда питается слабостями», - заявил Кукула.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна просила Польшу защитить город Стрый во Львовской области, где расположено газохранилище, или передать Киеву старые истребители МиГ-29. Но ни того, ни другого не произошло.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.