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Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны над Украиной — глава Генштаба Кукула

16:38, 12 ноября 2024
В Польше высказались о возможности сбивания ракет и дронов над Украиной.
Польша не будет сбивать российские ракеты и дроны над Украиной — глава Генштаба Кукула
Фото: PAP
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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула заявил, что страна не будет сбивать российские ракеты и беспилотники на небе над Украиной. Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

«Наша позиция и позиция союзников четкая. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба союзников определяется нашими границами», – сказал Кукула.

Также он добавил, что Польша находится «под угрозой войны».

«Это реальная угроза. Для меня самый важный вопрос другой. Сможем ли мы в долгосрочной перспективе построить устойчивость системы государства и способность Вооруженных Сил устранить эту угрозу и когда?», — сказал он, добавив, что то, начнется ли война зависит от самих поляков, поскольку россияне будут рисковать, если атакуют хорошо подготовленную страну и чье общество даст отпор.

«Агрессия всегда питается слабостями», - заявил Кукула.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что страна просила Польшу защитить город Стрый во Львовской области, где расположено газохранилище, или передать Киеву старые истребители МиГ-29. Но ни того, ни другого не произошло.

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Польша Украина

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