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Минобороны восстановило контроль над землями обороны площадью 350 га в шести областях Украины

21:51, 12 ноября 2024
За полгода в собственность Минобороны Украины возвращено 69 земельных участков.
Минобороны восстановило контроль над землями обороны площадью 350 га в шести областях Украины
Источник фото: ukrinform
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Министерство обороны Украины, совместно с Госгеокадастром, за последние шесть месяцев восстановило государственную собственность на 69 земельных участков площадью 350 гектаров. Эти земли, расположенные в Тернопольской, Винницкой, Николаевской, Киевской, Одесской и Кировоградской областях, ранее были незаконно выведены из сферы управления Минобороны, сообщили в министерстве.

«В условиях полномасштабного вторжения России каждый гектар земель обороны должен использоваться по назначению. Отчуждение критически важных территорий недопустимо. Это вопрос национальной безопасности, поэтому должны сотрудничать с Госгеокадастром слаженно», - отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Для предотвращения повторного незаконного отчуждения земель, в 2023-2024 годах Минобороны и Госгеокадастр провели инвентаризацию и зарегистрировали 84 участка общей площадью 7 000 гектаров в Государственном земельном кадастре. Также было зарегистрировано еще 223 участка на 15 000 гектаров, а до конца года планируется зарегистрировать еще 4 500 гектаров.

Министерство обороны и Госгеокадастр и в дальнейшем будут продолжать работу для возвращения государственных прав на оборонные земли.

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Минобороны

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