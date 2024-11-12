Міноборони відновило контроль над землями оборони площею 350 га у шести областях України

За пів року у власність Міноборони України повернуто 69 земельних ділянок.

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Міністерство оборони України, спільно з Держгеокадастром, за останні шість місяців відновило державну власність на 69 земельних ділянок площею 350 гектарів. Ці землі, розташовані у Тернопільській, Вінницькій, Миколаївській, Київській, Одеській та Кіровоградській областях, раніше були незаконно виведені зі сфери управління Міноборони, повідомили в міністерстві.

«В умовах повномасштабного вторгнення росії кожен гектар земель оборони має використовуватися за призначенням. Відчуження критично важливих територій неприпустиме. Це питання національної безпеки, тому маємо співпрацювати з Держгеокадастром злагоджено», — зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Для запобігання повторного незаконного відчуження земель, у 2023-2024 роках Міноборони та Держгеокадастр провели інвентаризацію й зареєстрували 84 ділянки загальною площею 7 000 гектарів у Державному земельному кадастрі. Також було зареєстровано ще 223 ділянки на 15 000 гектарів, а до кінця року планується зареєструвати ще 4 500 гектарів.

Міністерство оборони та Держгеокадастр і надалі продовжуватимуть роботу для повернення державних прав на оборонні землі.

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