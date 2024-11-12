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У Києві працівник Печерського ТЦК намагався скоїти самогубство — ЗМІ

16:14, 12 листопада 2024
За даними джерел, чоловік вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову з пістолета.
У Києві працівник Печерського ТЦК намагався скоїти самогубство — ЗМІ
Фото: 24tv.ua
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У Києві в Печерському ТЦК та СП намагався скоїти самогубство один із працівників. Чоловік вистрелив собі в голову із пістолета, але, на щастя, вижив. Про це повідомило видання oboz.ua з посиланням на власні джерела.

Як пише видання, інцидент стався у суботу, 9 листопада. Вранці у приміщені Печерського ТЦК та СП було виявлено пораненим начальника групи персоналу майора Андрія Воєводіна. За попередньою інформацією, чоловік вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову з пістолета.

«Потерпілого екстрено госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом – «вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок». Він перебуває там у важкому стані», – заявив співрозмовник видання.

У соцмережах повідомляють, що на місці події було виявлено передсмертну записку.

Офіційної інформації щодо цього інциденту наразі немає.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада розгляне законопроект про знижку у 50% штрафу ТЦК для ухилянтів, бо 6 млн громадян не уточнили дані. Також ми писали, що цей же законопроект передбачає спрощення умов для накладення ТЦК заочних штрафів без складення протоколу та прискорення арешту рахунків ухилянтів.

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Київ ТЦК

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