Два європейські стартапи розробляють пошукову альтернативу Google

Ecosia та Qwant створюють нову пошукову платформу EUSP для Європи з акцентом на етику та екологію.

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Німецька компанія Ecosia, відома своєю місією спрямовувати прибуток на відновлення лісів, та французький стартап Qwant, що захищає персональні дані користувачів, об’єднуються для створення нової пошукової платформи під назвою European Search Perspective (EUSP). Метою є зменшити залежність від Google і Bing, повідомляє Wired.

EUSP, розташована в Парижі, надасть компаніям можливість використовувати новий інтернет-індекс, який дозволить враховувати етичні та екологічні цінності. За словами генерального директора Ecosia Крістіана Кролла, EUSP прагне «знижувати рейтинг результатів від неетичних компаній і підтримувати організації, які поділяють наші цінності».

Партнерство включає фінансову підтримку й дані від Ecosia та технічні ресурси від Qwant. Інфраструктуру забезпечуватиме OVHcloud — компанія-співвласник Qwant. Ініціатива має на меті конкурувати за користувачів, пропонуючи більш регіоналізовані й етичні пошукові результати. Тестування платформи заплановане на початок 2025 року у Франції, а в Німеччині — до кінця року.

Розробники EUSP розглядають можливість залучення інвестицій та ліцензування свого індексу для інших компаній, зокрема для навчання штучного інтелекту. Хоча Google залишається лідером у швидкості обробки запитів, нові технології та регулювання ЄС створюють можливості для таких ініціатив, як EUSP, створити конкурентоспроможний продукт.

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