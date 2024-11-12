Найбільше подорожчали овочі та яйця – Держстат опублікував, як змінилися ціни в Україні

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%.

Інфляція на споживчому ринку в жовтні порівняно з вереснем становила 1,8%, з початку року – 8,4%. Базова інфляція в жовтні порівняно з попереднім місяцем становила 1,3%, з початку року – 8,0%. Про це повідомили у Державній службі статистики.

Так, на споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 3,2%. Найбільше (на 18,2% та 18,1%) подорожчали овочі та яйця. На 6,9 - 1,3% зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, яловичину, безалкогольні напої, хліб, сало, рибу та продукти з риби. Водночас на 4,2% знизилися ціни на цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%, зазначають у Держстаті.

«Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на послуги лікарень на 1,3% та амбулаторні послуги на 1,2%», - додають там.

Ціни на транспорт зросли на 0,5% в основному через подорожчання палива та мастил на 0,8% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 0,7%. Водночас на 4,7% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

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