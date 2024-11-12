Больше всего подорожали овощи и яйца – Госстат опубликовал, как изменились цены в Украине

На потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%.

Инфляция на потребительском рынке в октябре по сравнению с сентябрем составила 1,8%, с начала года – 8,4%. Базовая инфляция в октябре по сравнению с предыдущим месяцем составила 1,3%, с начала года – 8,0%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Так, на потребительском рынке в октябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 3,2%. Больше всего (на 18,2% и 18,1%) подорожали овощи и яйца. На 6,9 – 1,3% выросли цены на масло, фрукты, молоко и молочные продукты, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, говядину, безалкогольные напитки, хлеб, сало, рыбу и продукты из рыбы. В то же время на 4,2% снизились цены на сахар.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,8%, что связано с удорожанием табачных изделий на 2,6%, отмечают в Госстате.

«Рост цен в сфере здравоохранения на 1,0% произошел, прежде всего, за счет повышения цен на услуги больниц на 1,3% и амбулаторные услуги на 1,2%», - добавляют там.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 0,8% и проезда в автодорожном пассажирском транспорте на 0,7%. В то же время на 4,7% подешевел проезд в железнодорожном пассажирском транспорте.

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