Два европейских стартапа разрабатывают поисковую альтернативу Google

Ecosia и Qwant создают новую поисковую платформу EUSP для Европы с акцентом на этику и экологию.

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Немецкая компания Ecosia, известная своей миссией направлять прибыль на восстановление лесов, и французский стартап Qwant, защищающий персональные данные пользователей, объединяются для создания новой поисковой платформы под названием European Search Perspective (EUSP). Целью является уменьшить зависимость от Google и Bing, сообщает Wired.

EUSP, расположенная в Париже, предоставит компаниям возможность использовать новый интернет-индекс, который позволит учитывать этические и экологические ценности. По словам генерального директора Ecosia Кристиана Кролла, EUSP стремится «снижать рейтинг результатов от неэтичных компаний и поддерживать организации, которые разделяют наши ценности».

Партнерство включает финансовую поддержку и данные от Ecosia и технические ресурсы от Qwant. Инфраструктуру будет обеспечивать OVHcloud - компания-совладелец Qwant. Цель инициативы - конкурировать за пользователей, предлагая более регионализированные и этичные поисковые результаты. Тестирование платформы запланировано на начало 2025 года во Франции, а в Германии - до конца года.

Разработчики EUSP рассматривают возможность привлечения инвестиций и лицензирования своего индекса для других компаний, в частности для обучения искусственного интеллекта. Хотя Google остается лидером в скорости обработки запросов, новые технологии и регулирование ЕС создают возможности для таких инициатив, как EUSP, создать конкурентоспособный продукт.

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