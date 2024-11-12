В Киеве работник Печерского ТЦК пытался совершить самоубийство — СМИ

По данным источников, мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

Фото: 24tv.ua

В Киеве в Печерском ТЦК и СП пытался совершить самоубийство один из работников. Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета, но, к счастью, выжил. Об этом сообщило издание oboz.ua со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Утром в помещении Печерского ТЦК и СП был обнаружен раненый начальник группы персонала майор Андрей Воеводин. По предварительной информации, мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

«Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом – «огнестрельное шаровое сквозное ранение головы, геморрагический шок». Он находится там в тяжелом состоянии», – заявил собеседник издания.

В соцсетях сообщают, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка.

Официальной информации об этом инциденте пока нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные. Также мы писали, что этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.