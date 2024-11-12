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В Киеве работник Печерского ТЦК пытался совершить самоубийство — СМИ

16:14, 12 ноября 2024
По данным источников, мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.
В Киеве работник Печерского ТЦК пытался совершить самоубийство — СМИ
Фото: 24tv.ua
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В Киеве в Печерском ТЦК и СП пытался совершить самоубийство один из работников. Мужчина выстрелил себе в голову из пистолета, но, к счастью, выжил. Об этом сообщило издание oboz.ua со ссылкой на собственные источники.

Как пишет издание, инцидент произошел в субботу, 9 ноября. Утром в помещении Печерского ТЦК и СП был обнаружен раненый начальник группы персонала майор Андрей Воеводин. По предварительной информации, мужчина совершил попытку самоубийства, выстрелив себе в голову из пистолета.

«Пострадавшего экстренно госпитализировали в Киевскую городскую клиническую больницу №17 с предварительным диагнозом – «огнестрельное шаровое сквозное ранение головы, геморрагический шок». Он находится там в тяжелом состоянии», – заявил собеседник издания.

В соцсетях сообщают, что на месте происшествия была обнаружена предсмертная записка.

Официальной информации об этом инциденте пока нет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Верховная Рада рассмотрит законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК для уклонистов, потому что 6 млн граждан не уточнили данные. Также мы писали, что этот же законопроект предусматривает упрощение условий для наложения ТЦК заочных штрафов без составления протокола и ускорение ареста счетов уклонистов.

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Киев ТЦК

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