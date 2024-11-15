Ворохта та Урич потрапили до списку найкращих туристичних сіл світу

Українські села Ворохта та Урич потрапили до списку 55 найкращих туристичних сіл світу за версією ООН.

Джерело фото: Державне агентство розвитку туризму України

Ворохта та Урич стали частиною 55 найкращих туристичних сіл світу, отримавши визнання від ООН Туризм (UN Tourism) 2024 року. Це перший випадок, коли українські села потрапили до цієї престижної туристичної мережі, повідомляє Державне агентство з питань розвитку туризму України.

«Урич і Ворохта не лише отримають менторство від UN Tourism і потенційну фінансову підтримку іноземних донорів, а й привернуть увагу до своїх культурних, природних і гастрономічних багатств як українських, так і закордонних мандрівників», - наголосила голова ДАРТ Мар'яна Олеськів.

Переможців обирали серед 260 кандидатів із понад 60 країн, а офіційне нагородження відбудеться 28 листопада під час ІІІ Національного туристичного саміту у Львові.

Україна також подала для участі в конкурсі ще три села: Зелений Гай, Квасів і Оливки, але саме Ворохта та Урич отримали визнання на міжнародному рівні. Цей успіх підкріплений менторством від ООН та можливістю залучення фінансування для подальшого розвитку туристичних інфраструктур.

Мережа «Найкращі туристичні села» була започаткована ООН Туризм у 2021 році, і цього року до неї додано 55 нових сіл, серед яких два українські.

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