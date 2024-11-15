Судді колишнього Верховного Суду України судяться з Верховним Судом за винагороду, яку вони не отримували, тому що не здійснювали правосуддя

Крапку у питанні виплати винагороди колишнім суддям ВСУ доведеться поставити саме Верховному Суду.

Судді ВСУ під час спроби провести останній Пленум Верховного Суду України 21 грудня 2017 року

У Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду почали надходити адміністративні справи, пов’язані із позовами колишніх суддів Верховного Суду України.

Як повідомляє інформаційне агентство «Укрінформ» колишній суддя Верховного Суду України та одночасно суддя Верховного Суду у відставці Олександр Волков виграв у судах першої та другої інстанції судові процеси проти Верховного Суду та Верховного Суду України стосовно стягнення заборгованості по заробітній платі, здійснення перерахунку суддівської винагороди та вихідної допомоги при звільненні.

Як зазначило інформаційне агентство, Олександр Волков у своєму позові просив зобов’язати ВСУ здійснити перерахунок суддівської винагороди за 2023 рік та вихідної допомоги при звільненні; стягнути з ВС заборгованість з виплати заробітної плати за 2021, 2022 роки у сумі 9 281 327 грн. середній заробіток за весь час затримки розрахунку при звільненні з посади судді у розмірі 2 353 494 грн. заборгованість із виплати заробітної плати за період з 1 січня 2023 року до 2 березня 2023 року та вихідної допомоги при звільненні у сумі 798 198 грн. а також 1 147 410 грн. вихідної допомоги при звільненні і 528 072 грн. компенсації за невикористану відпустку.

Загальна сума фінансових претензій Олександра Волкова до Верховного Суду, таким чином, склала більше 14,1 млн. гривень.

«Мені не давали здійснювати правосуддя, і це вина держави. Цьому оцінку уже дав ЄСПЛ, що держава Україна в особі державних органів, Верховного Суду усунула суддів від можливості продовжувати здійснювати правосуддя. Верховний Суд України у 2016 році був перейменований у Верховний Суд. І те, що суддів Верховного Суду України, які прослужили багато років, не допустили до здійснення правосуддя, за це держава Україна понесла відповідальність перед європейською спільнотою. На жаль, ініціатори цього в Україні не понесли ніякої відповідальності», - розповів Олександр Волков інформаційному агентству «Укрінформ».

Зазначимо, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду 24 жовтня 2024 року відкрив касаційне провадження за скаргою Верховного Суду на рішення судів першої та апеляційної інстанції.

Відповідну справу розглядає колегія у складі суддів КАС ВС – Андрій Жук (доповідач), Наталія Мартинюк, Андрій Загороднюк.

Зазначимо, що наразі у Київському окружному адміністративному суді розглядаються ще декілька схожих позовів суддів Верховного Суду України у відставці.

Так, з 2023 року у КОАС розглядається справа за позовом до ВСУ та ВС судді ВСУ у відставці Галини Канигіної, яка заявила позов про стягнення за 2016-2023 роки 28 млн. 163,5 тис. гривень.

Також з 2024 року у провадженні КОАС перебуває справа за позовом судді Верховного Суду України у відставці Василя Гуменюка до ВС, ВСУ та Державної казначейської служби про стягнення за 2016-2023 роки 23 млн. 230,2 тис. гривень.

Крім того, є аналогічні судові позови від суддів у відставці колишніх вищих спеціалізованих судів.

Нагадаємо, що Конституційній Суд України 18 лютого 2020 року визнав неконституційною ліквідацію Верховного Суду України. Таким чином, КСУ частково визнав обґрунтованими доводи, наведені у конституційному поданні Пленуму ВСУ 2016 року. Втім, вирішити подальшу долю суддів ВСУ все ж мала Верховна Рада.

22 липня 2021 року ЄСПЛ у справі «Гуменюк та інші проти України» також дійшов висновку, що спроба ліквідувати ВСУ під час судової реформи 2016 року призвела до порушення двох статей Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

21 листопада 2023 року Верховна Рада на виконання рішень КСУ та ЄСПЛ ухвалила закон щодо забезпечення безперервності здійснення правосуддя найвищим судом у системі судоустрою України. Згідно до закону, судді Верховного Суду України мали продовжити здійснювати свої повноваження як судді Верховного Суду відповідної спеціалізації до звільнення або припинення їхніх повноважень з підстав, визначених Конституцією.

На початку 2024 року п’ять суддів ВСУ, якій на той час ще не звільнилися у відставку, були зараховані до штату відповідних касаційних судів Верховного Суду. Станом на листопад 2024 року у Верховному Суді здійснюють правосуддя колишні судді ВСУ Олег Кривенда, Анатолій Ємець, Тетяна Жайворонок та Віктор Школяров.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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