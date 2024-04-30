ВРП звільнила чотирьох суддів у відставку, серед них – суддя Верховного Суду Олександр Волков

Вища рада правосуддя відправила у відставку чотирьох суддів.

Вища рада правосуддя 30 квітня розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами та вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Волкова Олександра Федоровича – з посади судді Верховного Суду;

Бородіну Ларису Іванівну – з посади судді Східного апеляційного господарського суду;

Зінченка Андрія Вікторовича – з посади судді Харківського окружного адміністративного суду;

Лопатіну Марину Юріївну – з посади судді Донецького апеляційного суду (відрядженої до Дніпровського апеляційного суду).

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», ВРП переглянула своє рішення і звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку, виконавши рішення ВС.

«Судово-юридична газета» писала, що Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 19 лютого 2024 року своїм рішенням по справі №990/47/23 визнав протиправним і скасував рішення Вищої ради правосуддя і зобов’язав ВРП повторно розглянути заяву Олександра Волкова про звільнення з посади судді у відставку – але з Верховного Суду. Фактично КАС ВС тоді констатував, що Вища рада правосуддя проігнорувала рішення Конституційного Суду, звільнивши у відставку Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України – замість Верховного Суду.

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