Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП переглянула своє рішення і звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку, виконавши рішення ВС

13:54, 30 квітня 2024
Фактично Вища рада правосуддя переглянула своє попереднє рішення, яким звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України.
ВРП переглянула своє рішення і звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку, виконавши рішення ВС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 30 квітня ухвалила на виконання постанови Верховного Суду рішення звільнити Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку та встановити, що право на нарахування та виплату щомісячного довічного грошового утримання виникло у Олександра Волкова з наступного дня після досягнення ним 65 років.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду 19 лютого 2024 року своїм рішенням по справі №990/47/23 визнав протиправним і скасував рішення Вищої ради правосуддя і зобов’язав ВРП повторно розглянути заяву Олександра Волкова про звільнення з посади судді у відставку – але з Верховного Суду. Фактично КАС ВС тоді констатував, що Вища рада правосуддя проігнорувала рішення Конституційного Суду, звільнивши у відставку Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України – замість Верховного Суду.

Нагадаємо, що 9 січня 2013 року Європейський суд з прав людини встановив порушення низки статей Конвенції у справі «Олександр Волков проти України», яка стосувалася його звільнення з посади судді Верховного Суду України. Рішення у справі на користь Олександра Волкова стало «канонічним» та мало великі наслідки для судової влади України після зміни влади в країні у 2014 році. 

У грудні 2014 року Верховна Рада прийняла постанову про виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі «Олександр Волков проти України».

2 лютого 2015 року на той час Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк видав наказ про відновлення на посаді судді ВСУ Олександра Волкова.

Втім, у грудні 2017 року ВСУ припинив здійснювати правосуддя внаслідок судової реформи та створення нового Верховного Суду. 

Згодом свою позицію щодо цієї реформи висловив Конституційний Суд. 

18 лютого 2020 року Конституційний Суд України розглянув справу, ініційовану 3 жовтня 2016 року Пленумом Верховного Суду України, та прийняв Рішення № 2-р/2020. У цьому Рішенні КСУ встановив, що згідно з Конституцією України існував лише один найвищий судовий орган і він був перейменований з «Верховного Суду України» на «Верховний Суд». Крім того, Суд установив, що з огляду на принцип незмінності суддів судді «старого» Верховного Суду України мали продовжити здійснювати свої повноваження як судді «нового» Верховного Суду.

КСУ при цьому зазначив, що системний аналіз положень Конституції України «найвищий судовий орган у системі судів загальної юрисдикції» та «найвищий суд у системі судоустрою України» у взаємозв`язку з положеннями законів України з питань судоустрою та судочинства дає підстави стверджувати, що вилучення слова «України» - власної назви держави - із словесної конструкції «Верховний Суд України» не вплинуло на конституційний статус цього органу державної влади.

З огляду на це, констатував ВС, судді Верховного Суду України повинні були продовжити виконувати свої повноваження як судді Верховного Суду, а диференціація між суддями Верховного Суду України та суддями Верховного Суду не узгоджувалася з принципом незмінності суддів, який був частиною конституційної гарантії незалежності суддів.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВРП переглянула своє рішення і звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду у зв’язку з поданням заяви про відставку, виконавши рішення ВС

Фактично Вища рада правосуддя переглянула своє попереднє рішення, яким звільнила Олександра Волкова з посади судді Верховного Суду України.

Чиновники, які аналізують закони та нормативні акти, отримали гарантовану відстрочку від призову

Чиновників, які займаються експертизою нормативних актів, фактично прирівняли до осіб з інвалідністю у питання наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Право на повернення володільцю майна, з якого знято арешт, та право на оскарження рішення суду за результатами розгляду клопотання щодо вирішення долі речових доказів – позиція Об'єднаної палати ККС ВС

Слідчий суддя, скасувавши арешт автомобіля у закритому провадженні, ухвалив передати авто на потреби ЗСУ, апеляційний суд не став відкривати провадження за скаргою адвоката – що вирішила Об'єднана палата Касаційного кримінального суду.

Адвокат з Ізраїлю оскаржив відмову у відкритті апеляційного провадження на окрему ухвалу через одночасне засвідчення ним документів як нотаріусом

Темпоральні гарантії допуску до правосуддя в Україні адвоката, який є громадянином Ізраїлю – позиція Верховного Суду.

Кабмін пропонує спростити вимоги до ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів за кордоном і процедуру оголошення в міжнародний розшук

Строк дії дозволу прокурора чи суду на виконання процесуальної дії в іноземній державі не обмежується.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Антоніна Славицька
    Антоніна Славицька
    народний депутат України, кандидат юридичних наук
  • Віталій Зуєв
    Віталій Зуєв
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Наталія Палюх
    Наталія Палюх
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Світлана Таран
    Світлана Таран
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду