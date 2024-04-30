Примусового повернення чоловіків мобілізаційного віку в Україну не буде, – Стефанішина

За словами віцепрем’єрки, надання своїх даних для ТЦК не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю DW у Брюсселі, заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону. Це відбулося на фоні припинення надання консульських послуг чоловікам за кордоном.

«Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення», – сказала віцепрем'єрка.

Стефанішина підкреслила, що надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт. Вона пояснила, що закон про мобілізацію дозволяє заміну хлопців на фронті, але це першочергово стосується обліку і інформації.

«Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти», - наголосила Стефанішина.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

Нагадаємо, Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками.

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