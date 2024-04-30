Володимир Зеленський звільнив Олександра Балануцу з посади Посла в Кувейті

Олександр Балануца був призначений Послом в Кувейт в 2019 році.

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Олександра Балануцу звільнили з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Кувейт. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський 30 квітня.

Про це сказано на порталі офіційного інтернет-представництва Офісу Президента.

В документі сказано: «Звільнити Балануцу Олександра Олександровича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Державі Кувейт».

Олександр Балануца був призначений Послом в Кувейт 21 березня 2019 року.

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