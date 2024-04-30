Владимир Зеленский уволил Александра Балануцу с должности Посла в Кувейте

Александра Балануцу уволили с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Кувейт. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля.
Об этом говорится на портале официального интернет-представительства Офиса Президента.
В документе говорится: «Уволить Балануцу Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Кувейт».
Александр Балануца был назначен Послом в Кувейте 21 марта 2019 года.
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