Владимир Зеленский уволил Александра Балануцу с должности Посла в Кувейте

Александр Балануца был назначен Послом в Кувейте в 2019 году.

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Александра Балануцу уволили с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Кувейт. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский 30 апреля.

Об этом говорится на портале официального интернет-представительства Офиса Президента.

В документе говорится: «Уволить Балануцу Александра Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Государстве Кувейт».

Александр Балануца был назначен Послом в Кувейте 21 марта 2019 года.

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